В каких случаях могут аннулировать бронь от мобилизации: объяснение

В ряде случаев украинским военнообязанным могут аннулировать бронь от мобилизации, выданную работодателем. Основания для этого определены в пункте 12 Постановления № 76 Кабинета министров.

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В законодательстве прописано шесть случаев, когда это может произойти. В первом бронирование заканчивается автоматически. Когда речь идет о подпунктах 2–6, решение будет принимать Минэкономики на основании документов, которые подадут предприятие/учреждение/организация либо орган государственной (в том числе местной) власти.

Предоставленная бронь аннулируется, если:

– истек срок ее действия;

– в компании завершено либо отменено выполнение мобилизационного задания;

– завершено производство товаров (а также работ и услуг) для Сил обороны;

– предприятие утратило статус критически важного;

– орган власти, местного самоуправления, предприятие или компания ликвидированы;

– военнообязанный уволился.

После отмены у военнообязанного в течение пяти дней должны изъять выписку о броне, а также уведомить ТЦК и СП.

Добавим, что руководители компаний могут подать документы об аннулировании бронирования работникам через "Дію".

Как писал OBOZ.UA, часть военнообязанных имеет право на отсрочку. Кто может ее получить – читайте в материале по ссылке.

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