Кто может получить отсрочку от мобилизации с 1 марта: подробное объяснение

Верховная Рада Украины продлила военное положение и общую мобилизацию до 9 мая 2025 года. В то же время, определенные категории военнообязанных имеют право на отсрочку, которая регулируется украинским законодательством.

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С 1 марта будут действовать новые правила бронирования от мобилизации, которые могут повлиять на тех, кто раньше получил отсрочку. OBOZ.UA рассказывает, кто имеет право на отсрочку и при каких условиях ее можно потерять.

Кто может получить отсрочку от мобилизации

Согласно закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (ст. 23), право на отсрочку имеют:

Лица с инвалидностью любой группы.

любой группы. Военнообязанные, временно непригодные к службе по заключению военно-врачебной комиссии.

по заключению военно-врачебной комиссии. Военнообязанные лица, которые ухаживают за родственниками с инвалидностью I или II группы (в отдельных случаях – III группы), если других опекунов нет и нет родственников, которые могли бы ухаживать и содержать это лицо.

Родители трех и более детей до 18 лет, не имеющие задолженности по алиментам.

до 18 лет, не имеющие задолженности по алиментам. Близкие родственники погибших или пропавших без вести во время АТО, военного положения или считают пропавшими без вести.

во время АТО, военного положения или считают пропавшими без вести. Студенты дневной или дуальной формы обучения , получающие образование высшего уровня уже имеющееся.

, получающие образование высшего уровня уже имеющееся. Педагоги и научные работники с научной степенью , работающие не менее чем на ¾ ставки в учебном заведении.

, работающие не менее чем на ¾ ставки в учебном заведении. Военнообязанные, забронированные критически важными предприятиями и госорганами

Изменения в бронировании военнообязанных

Постановлением Кабмина №1332 от 22 ноября 2024 года введен новый порядок бронирования от мобилизации. Все отсрочки, полученные через Министерство экономики или портал "Действие", остаются в силе только до 28 февраля 2025 года.

Для сохранения бронирования критически важные предприятия и организации должны подтвердить свой статус до 28 февраля. После этого они смогут повторно подать заявку на бронирование своих работников.

Как оформить отсрочку

Если военнообязанный имеет законные основания для отсрочки, он должен:

Обратиться в ТЦК и СП (военкомат) с паспортом и военным билетом. Написать заявление на предоставление отсрочки. Добавить документы, подтверждающие право на отсрочку (заверенные копии).

Некоторые категории лиц (студенты, люди с инвалидностью, многодетные родители) могут получить отсрочку через мобильное приложение Резерв+ без посещения военкомата.

Срок действия отсрочки и проверка статуса

Отсрочка не предоставляется на бессрочный период – ее необходимо возобновлять в соответствии с законодательством. Проверить актуальный статус отсрочки можно через мобильное приложение Резерв+, доступное для всех военнообязанных.

Как сообщал OBOZ.UA, в последнее время появилось немало слухов, что отсрочку от мобилизации нужно возобновлять всякий раз, когда мобилизацию продлевают на 90 дней. Однако это утверждение не совсем соответствует действительности. Такие требования относятся только к определенным категориям военнообязанных.

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