В Кабмине объяснили, почему не отменят карантин с 25 января

В Украине после прекращения локдауна с 25 января карантин и режим чрезвычайной ситуации продолжат, они будут действовать до 28 февраля 2021 года, как и было запланировано правительством раньше.

Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов, пишет Укринформ. В других странах карантинные ограничения снимут, когда завершат вакцинацию, сказал он.

"Наш срок (карантинных ограничений. – Ред.) введен до 00 часов 25 января. После этого Министерство здравоохранения традиционно сделает свои выводы. У нас чрезвычайная ситуация действует до 28 февраля включительно. И уже мы будем принимать режим, который будет после окончания карантина новогодне-рождественского периода", – сказал чиновник.

По его словам, карантин точно будет продолжаться, поскольку он действует согласно постановлению правительства, принятому 9 декабря.

"Чрезвычайная ситуация в Украине действует до 28 февраля. Речь идет о том, что те жесткие ограничения, которые были введены с 8 января, будут действовать до 00 ч 25 января", – подчеркнул Немчинов.

По его словам, Украина находится в списке стран с наиболее мягкими карантинными ограничениями вместе с Хорватией, Швейцарией, Бельгией и Францией.

Самый строгий карантин сейчас действует в Италии, федеральных землях Германии, Греции, а также в большинстве регионов Великобритании, Австрии и Нидерландах, уточнил Немчинов.

Более строгие и длительные ограничения, чем раньше, ряд европейских стран ввели из-за рисков распространения нового, мутировавшего штамма COVID-19 и перегрузки медицинских систем, сказал он.

Ограничения в Украине 8–24 января

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, ослаблять ограничения в условиях пандемии COVID-19 никто не будет.

Он также напомнил, что общенациональный карантин в Украине будет действовать как минимум до 28 февраля, а усиленный (локдаун, или "карантин зимних каникул") – до 00:00 25 января. Локдаун введут повторно, если медицинская система не будет справляться с нагрузкой, подчеркнул Степанов.