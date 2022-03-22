Российские оккупанты потеряли 400 человек убитыми при штурме Изюма: ликвидирован командир полка

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Российские оккупанты трижды пытались штурмовать город Изюм на Харьковщине. Суммарные потери врага превысили 400 человек.

Убит также командир 254 мотострелкового полка ВС РФ, оккупационные войска временно отступили. Об этом сообщает журналист Роман Цимбалюк.

"БТГр 254 мотострелкового полка (в/ч 91704, Клинцы) 144 мсд трижды штурмовала город Изюм (Харьковская обл.). После гибели командира полка, попытки штурма прекратились. Потери личного состава БТГр составили больше 400 человек, очень много раненых", - написал Цимбалюк.

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Понеся сокрушительные потери, остатки батальонно-тактической группы, задействованной в штурме Изюма, были выведены в Брянскую область. Такое решение, по данным журналиста, принял командир 144 дивизии.

На территории России военное командование оккупационной армии намерено доукомплектовать разгромленное воинское соединение личным составом - и вернуть его для новых попыток взять Изюм.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по состоянию на утро 22 марта потери России в войне против Украины достигли 15,3 тыс. человек.

В Кремле на вопросы о колоссальном количестве погибших предпочитают не отвечать.

При этом каждый день в десятках городов РФ проходят похороны ликвидированных в Украине доблестными украинскими защитниками оккупантов.

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