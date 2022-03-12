В Ивано-Франковской области СБУ требует от священника УПЦ 'самоликвидировать' приход

Служба безопасности Украины в Ивано-Франковске требует подать протокол о самоликвидации религиозной общины УПЦ у настоятеля Покровского храма протоиерея Иоанна Гаврилюка в селе Головы Верховинского района. У священника забрали все документы на храм и убеждали перейти на сторону ПЦУ.

Об этом в комментарии Информационно-просветительскому отделу УПЦ 12 марта рассказал протоиерей Иоанн, сообщили в Facebook УПЦ. Отмечается, что сотрудники СБУ пришли в храм с соответствующим требованием 24 февраля во второй день войны.

"Сказали, чтобы на следующий день я пришел в сельсовет на встречу со "священником ПЦУ". На этой встрече он меня пытался убеждать перейти в его структуру. Я отказался, сказал, что более 20 лет служу в своей Церкви и никуда не уйду", – поделился отец Иоанн.

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Он сообщил, что на следующий день в храм снова пришли люди, представители терробороны и потребовали отдать ключи, копии документов о регистрации религиозной общины и т.д.

"Все документы я отдал", – сказал священник, добавив, что после этого представители СБУ провели обыски у него дома.

"Позавчера снова звонят и говорят отдать оригинальные документы, печать и т.д. Все документы по их требованию, я передал представителям СБУ, при этом присутствовала староста села. А также сказали подать такой протокол приходскому собранию религиозной общины, что мы самоликвидируем эту религиозную общину", – рассказал протоиерей Иоанн.

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