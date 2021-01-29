В Греции нашли древние "печальные" статуи. Фото

Во время раскопок близ столицы Греции Афин археологи нашли древние парные статуи женщин, датированные IV веком до нашей эры.

Как сообщила пресс-служба Министерства культуры и спорта Греции, на уникальную находку наткнулись во время строительства новой ратуши в муниципалитете Паяния. По словам историков, статуи похожи на мраморное надгробие. К сожалению, они сохранились фрагментарно (монумент разбит на две части).

В частности, речь идет о двух женских фигурах в натуральную величину. С правой стороны – мертвая женщина, которая сидит на изысканном сиденье и опирается ногами на низкую подставку. Она одета в прозрачную ионическую тунику и халат. С левой стороны перед умершей стоит ее служанка и поддерживает голову своей хозяйки.

Археологи утверждают, что такой сюжет был типичным для древнегреческих могильных памятников IV века до нашей эры. Подобные уже находили в Священном храме Агия Параскеви в Маркопуло, на кладбище Керамейкос на территории Национального археологического музея в Афинах и в других местах.

Скульптуры передали на хранение и реставрацию Археологическому музею Вравроны, а раскопки продолжили, надеясь найти новые артефакты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее среди руин древнеримского города Помпеи, уничтоженного извержением вулкана Везувий, археологи обнаружили термополий – древний трактир или бар, где подавали горячую пищу и вино с пряностями.