В Греции нашли древние "печальные" статуи. Фото

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Мир
2,3 т.
Раскопки в Греции

Во время раскопок близ столицы Греции Афин археологи нашли древние парные статуи женщин, датированные IV веком до нашей эры.

Как сообщила пресс-служба Министерства культуры и спорта Греции, на уникальную находку наткнулись во время строительства новой ратуши в муниципалитете Паяния. По словам историков, статуи похожи на мраморное надгробие. К сожалению, они сохранились фрагментарно (монумент разбит на две части).

В Греции нашли древние парные статуи женщин.

В частности, речь идет о двух женских фигурах в натуральную величину. С правой стороны – мертвая женщина, которая сидит на изысканном сиденье и опирается ногами на низкую подставку. Она одета в прозрачную ионическую тунику и халат. С левой стороны перед умершей стоит ее служанка и поддерживает голову своей хозяйки.

Возле Афин нашли могильные статуи IV века до н. э.

Археологи утверждают, что такой сюжет был типичным для древнегреческих могильных памятников IV века до нашей эры. Подобные уже находили в Священном храме Агия Параскеви в Маркопуло, на кладбище Керамейкос на территории Национального археологического музея в Афинах и в других местах.

Скульптуры передали на хранение и реставрацию Археологическому музею Вравроны, а раскопки продолжили, надеясь найти новые артефакты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее среди руин древнеримского города Помпеи, уничтоженного извержением вулкана Везувий, археологи обнаружили термополий – древний трактир или бар, где подавали горячую пищу и вино с пряностями.

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