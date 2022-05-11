В Испании напали на украинца, который вышел на антивоенную акцию с флагом Украины. Видео

В Испании несколько мужчин напали на украинца с флагом нашего государства, который таким образом призвал остановить войну. Они попытались сорвать с его рук знамя, но этому помешала полиция.

Потасовка произошла во время шествия, которое устроили сторонники страны-агрессора РФ. Видео выложила в Instagram пользовательница с никнеймом irenaa_sem (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, как украинец вышел на единичную акцию против войны возле одного из торговых центров. Он вынес сине-желтый флаг с красной надписью на английском "Stop war".

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Однако к нему сразу подбежали двое мужчин и попытались вырвать украинское знамя из его рук. Когда же это не удалось, украинца окружили люди с символикой рашистов – буквой "Z" на флагах и одежде – и начали скандировать что-нибудь на испанском.

Автор видео отметила, что нападающими были россияне. Возможно, эмигранты, поскольку они свободно говорили на испанском. Мужчины также пытались помешать снимать инцидент на камеру, но их все-таки отогнала полиция.

Пользователи сети осудили толпу митингующих, которые в Испании вышли поддержать РФ и фактически геноцид украинского народа, который осуществляют российские военные. Вместе с тем поблагодарили украинца за его поступок.

"Ох получат эти зеточники пи*ды, как война кончится и все наши ребята смогут путешествовать", "Больная рашистская нация, больные люди, поднимающие их свастику, продались за пару сотен евро. Позор!", "Интересно, они просто тупенькие или им заплатили? А парень молодец", – прокомментировали подписчики.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 мая в столице Испании Мадриде напали на украинку, вышедшую на акцию "Бессмертного полка" с антироссийским плакатом. На нем женщина написала лозунг против разрушительной войны, которую Россия начала против Украины.