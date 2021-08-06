В Индии смартфон взорвался в кармане женщины, она получила сильные ожоги

Телефон OnePlus взорвался и загорелся в руках у женщины в Индии. Инцидент произошел с моделью смартфона Nord 2.

Об этом на своей странице в Twitter рассказал житель города Бангалор, супруг пострадавшей Анкур Шарма. Однако позже мужчина удалил публикацию из социальной сети, пишет издание LetsGoDigital (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Известно, что телефон загорелся в кармане женщины, когда она ехала на велосипеде утром. Она почувствовала запах дыма, после чего неожиданно произошел хлопок. Пострадавшая получила сильные ожоги. Ее муж показал фото, на которых видно, насколько пострадал телефон. Скорее всего, это случилось из-за перегрева батареи.

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В компании пока не выступили с официальным заявлением о происшествии, однако извинились в комментариях и пообещали возместить ущерб.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине за год стоимость смартфонов увеличилась на 10-20%. Представители ритейлеров и сотовых операторов назвали эту тенденцию глобальной проблемой.