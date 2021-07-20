В Украине резко подорожали смартфоны: сколько придется отдать за телефон

В Украине за год стоимость смартфонов увеличилась примерно на 10-20%. Представители ритейлеров и сотовых операторов назвали эту тенденцию глобальной проблемой – дефицитом комплектующих и изменениями предпочтений населения. В Vodafone отметили, что карантинные ограничения существенно изменили рынок смартфонов.

Об этом говорится в материале UBR.ua. В магазинах Vodafone чаще всего покупали смартфоны Samsung – его выбирают практически по всей Украине, кроме нескольких областей.

Как отметили в Lifecell, средняя цена телефонов за год увеличилась в среднем на 58 грн. Причем за последние полгода этот показатель вырос на 76 грн.

В Moyo стоимость смартфонов выросла примерно на 10-15%. По словам главы пресс-службы компании Екатерины Веремеевой, в Украине "цены держатся на достаточно хорошем уровне – выросли, но несущественно".

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В "Цитрусе" заявили, что средняя стоимость за первое полугодие 2021-го выросла на 8%. "Это связано с выходом новых и более дорогих смартфонов Samsung серии S21", – заявили в компании, отметив, что в начале года был дефицит в смартфонах Xiaomi, а в середине полугодия были перебои с Samsung.

Отмечается, что это стало следствием дефицита комплектующих на глобальном уровне. "Однако мы считаем, что к концу года ситуация должна стабилизироваться", – надеются в "Цитрусе".

Ранее сообщалось, что в Украине за выходные (16-19 июля) средняя стоимость сжиженного газа поднялась на 28 коп./л, до 16,00 грн/л. В последний раз она достигала такой отметки в ноябре 2018-го, когда составляла 16,03 грн/л.

ОККО выставила стоимость на уровне 17,49 грн/л, SOCAR – 17,48 грн/л, WOG – 17,28 грн/л. Сети KLO и "Авантаж 7" повысили цены на 50 и 60 коп./л, до 16,69 и 15,58 грн/л соответственно.

Как сообщал OBOZREVATEL, цена природного газа на нидерландском хабе TTF по контракту day-ahead достигла $474,2 за тыс. куб. м. Отмечается, что еще 3 июля стоимость составляла $448,5 за тыс. куб м газа.