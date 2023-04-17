В Херсонской области трактор подорвался на российской мине: что известно о состоянии тракториста

Между селами Трифоновка и Борозенское в Бериславском районе Херсонской области на российской мине подорвался трактор. В результате взрыва тракторист получил ранение и был госпитализирован.

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Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА. Там снова призывали украинцев ни в коем случае не посещать территории, на которых еще не работали саперы.

"В Бериславском районе на российской мине взорвался трактор. Событие произошло в поле между селами Трифоновка и Борозенское. Там во время выполнения работ тракторист наткнулся на российскую взрывчатку. Из-за подрыва на мине один человек получил ранения. Сейчас врачи оказывают ему необходимую медпомощь", – говорится в сообщении.

Также жителям Херсона в очередной раз напомнили, что минная опасность в области остается чрезвычайно высокой.

"Посещение территорий, где еще не работали саперы, и потенциально заминированных мест – полей, лесов, побережья водоемов, обочины дорог – недопустимы", – подчеркнули в Херсонской ОВА.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 20 марта вблизи населенного пункта Станислав Херсонской области на российской мине подорвался 18-летний парень. В результате полученных травм он погиб на месте. В этот же день в лесу близ села Малая Александровка на взрывчатку наткнулся 35-летний мужчина. Пострадавшему оторвало левую голень.

А 31 мартв на деоккупированной части Херсонской области на мине, оставленной российскими оккупантами, подорвались трое украинских энергетиков. Двое из них получили ранения, несовместимые с жизнью.

В конце февраля в Херсонской области на российской мине подорвались двое мирных жителей, обрабатывавших свое поле. От полученных травм они погибли на месте происшествия.

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