В Херсонской области на мине подорвались энергетики: двое погибли, один ранен. Фото

На деоккупированной части Херсонской области на мине, оставленной российскими оккупантами, подорвались трое украинских энергетиков. Двое из них получили ранения, несовместимые с жизнью.

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Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram. Трагедия произошла в селе Посад-Покровское в пятницу, 31 марта.

По словам главы ОВА, третий мужчина выжил, но получил ранения. На месте трагедии работают медики.

На этом месте, как отметил Прокудин, энергетики работали над восстановлением электросетей, поврежденных в результате российской агрессии.

Отметим, что минная опасность в регионе остается очень высокой. В ОВА постоянно призывают местных жителей не посещать места, где еще не работали взрывотехники.

Как известно, 20 марта вблизи населенного пункта Станислав Херсонской области на российской мине подорвался 18-летний парень. В результате полученных травм он погиб на месте. В этот же день в лесу близ села Малая Александровка на взрывчатку наткнулся 35-летний мужчина. Пострадавшему оторвало левую голень.

В конце февраля в Херсонской области на российской мине подорвались двое мирных жителей, обрабатывавших свое поле. От полученных травм они погибли на месте происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты продолжают терроризировать местных жителей деоккупированного Херсона. 30 марта военные преступники снова устроили обстрел города, под огонь попала набережная.

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