В Херсонской области произошел взрыв на детской площадке: двое детей в тяжелом состоянии

В Херсонской области на детской площадке взорвался неизвестный предмет. Ранения получили двое детей – 13-ти и 10-ти лет.

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Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин на своем канале в Telegram. Инцидент произошел в пятницу, 2 июня, в населенном пункте Загоряновка, который был под российской оккупацией до ноября 2022 года.

По словам руководителя региона, у 13-летнего мальчика осколочные поражения конечностей, его оперировали, а 10-летний, получил ранение живота. Состояние детей тяжелое.

Трагедия произошла на детской площадке, где играли мальчики. Медики оказывают всю необходимую помощь.

"В очередной раз призываю родителей быть бдительными. Смотрите, где играют ваши дети. Не прикасайтесь к неизвестным предметам", – написал Прокудин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсонской области во время полевых работ погиб 65-летний мужчина. Он наткнулся на взрывчатку, которую оставили после себя российские оккупационные войска.

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