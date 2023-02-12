В Херсонской области авто с мирными жителями подорвалось на российской мини: двое мужчин погибли на месте

Недалеко от села Новорайск в Херсонской области двое мужчин погибли, подорвавшись на мине, оставленной российскими захватчиками при отступлении. Они решили проехать на автомобиле по проселочной дороге, не убедившись в безопасности маршрута, что стало для них роковой ошибкой.

Видео дня

О происшествии рассказали в пресс-службе Херсонской ОВА. Трагедия произошла утром 12 февраля.

На фоне гибели местных жителей власти региона вновь напоминают об опасности, которая сохраняется и после того, как российские оккупанты были выдворены. Повсюду они расставили мины и взрывоопасные устройства, поэтому жителям населенных пунктов нужно тщательно подходить к вопросу передвижения по околицам.

"Передвигаться можно только по тем маршрутам, которые уже обследовали взрывотехники. НЕ НУЖНО сейчас посещать лесополосы, посадки и поля! ЭТО КРАЙНЕ ОПАСНО, ведь там может оставаться враждебная взрывчатка", – указано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе в Николаевской области произошел взрыв – гражданский автомобиль наехал на мину. Стало известно о четырех раненных.

Еще раньше двое жителей Херсонской области попали в зону, заминированную оккупантами перед отступлением. К сожалению, выжить после трагического инцидента ни одному из них не удалось.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!