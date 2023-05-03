В Херсоне вводится круглосуточный комендантский час более двух суток: подробности
В Херсоне будет введен круглосуточный коменданский час. Он продлится с 20:00 5 мая до 06:00 8 мая.
Такие меры принимаются для обеспечения бесперебойной работы правоохранительных органов. Об этом в обращении к жителям Херсона сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).
"В течение этих 58 часов передвигаться и находиться на улицах города – запрещено. Также город будет закрыт на въезд и выезд", – подчеркнул чиновник.
Он призвал местных жителей заблаговременно решить свои дела и сделать запасы продуктов и медикаментов.
"Такие временные ограничения необходимы, чтобы правоохранители могли выполнить свою работу и не подвергнуть вас опасности", – пояснил Прокудин.
Напомним: 3 мая армия России нанесла удар по единственному работающему гипермаркету Херсона. В результате обстрела погибли три человека, еще пять ранены.
Также вечером 2 мая российские оккупанты обстреляли Херсонщину, в результате чего погиб 66-летний мужчина.
"Ранения получила 78-летняя женщина, в тяжелом состоянии ее госпитализировали, врачи борются за жизнь пострадавшей", – добавили в ОВА.
Только за сутки 2 мая российские военные преступники отняли жизнь сразу четырех жителей этой области. Кроме того, еще семь человек – получили различной степени тяжести ранения.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– также в ночь на воскресенье, 30 апреля, российские оккупанты совершили очередной обстрел Херсона. Вследствие атаки два человека получили ранения;
– 30 апреля под артиллерийским огнем врага оказались Белозерка и Одрадокаменка Херсонской области. В одном из населенных пунктов погибла женщина, во втором – тяжелые ранения получил молодой человек, врачи борются за его жизнь.
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