В Херсоне вводится круглосуточный комендантский час более двух суток: подробности

В Херсоне будет введен круглосуточный коменданский час. Он продлится с 20:00 5 мая до 06:00 8 мая.

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Такие меры принимаются для обеспечения бесперебойной работы правоохранительных органов. Об этом в обращении к жителям Херсона сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"В течение этих 58 часов передвигаться и находиться на улицах города – запрещено. Также город будет закрыт на въезд и выезд", – подчеркнул чиновник.

Он призвал местных жителей заблаговременно решить свои дела и сделать запасы продуктов и медикаментов.

"Такие временные ограничения необходимы, чтобы правоохранители могли выполнить свою работу и не подвергнуть вас опасности", – пояснил Прокудин.

Напомним: 3 мая армия России нанесла удар по единственному работающему гипермаркету Херсона. В результате обстрела погибли три человека, еще пять ранены.

Также вечером 2 мая российские оккупанты обстреляли Херсонщину, в результате чего погиб 66-летний мужчина.

"Ранения получила 78-летняя женщина, в тяжелом состоянии ее госпитализировали, врачи борются за жизнь пострадавшей", – добавили в ОВА.

Только за сутки 2 мая российские военные преступники отняли жизнь сразу четырех жителей этой области. Кроме того, еще семь человек – получили различной степени тяжести ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– также в ночь на воскресенье, 30 апреля, российские оккупанты совершили очередной обстрел Херсона. Вследствие атаки два человека получили ранения;

– 30 апреля под артиллерийским огнем врага оказались Белозерка и Одрадокаменка Херсонской области. В одном из населенных пунктов погибла женщина, во втором – тяжелые ранения получил молодой человек, врачи борются за его жизнь.

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