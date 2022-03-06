В Херсоне устроили митинг против российских оккупантов: звучит украинский гимн. Видео

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В Херсоне в воскресенье, 6 марта, жители снова устроили масштабный митинг против российских оккупантов. Люди вышли на улицы с украинскими флагами и скандировали лозунги против путинской армии.

Украинцы также пели национальный гимн. Подтверждающие видео разместили в социальных сетях (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что с балкона на всю площадь Свободы прозвучали звуки гимна, который исполнил трубач. Водители также поддержали митингующих автомобильными сигналами.

Примечательно, что город, временно захваченный россиянами, активно протестует: проходят многотысячные митинги, а "гуманитарную помощь" от оккупантов почти никто не берет.

Видео дня

Сеть также удивили кадры из Херсона, снятые 5 марта. Там полицейский с флагом Украины забрался на вражеский танк. Жители города встретили его поступок одобрительными возгласами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Мелитополе жители вышли на мирный протест против оккупантов, доказывая, что городу не нужен "русский мир". Люди прошли по улицам с флагами Украины.