В Херсоне полицейский с украинским флагом на ходу заскочил на вражеский БТР. Видео

В оккупированном российскими захватчиками Херсоне полицейский с украинским флагом на ходу запрыгнул на вражеский БТР. Херсонцы, которые каждый день выходят на многолюдные митинги против оккупантов, встретили его поступок одобрительными возгласами и аплодисментами.

Видео смелого поступка полицейского показала Национальная полиция Украины.

"Херсон: Полицейский с украинским флагом на ходу запрыгивает на вражеский БТР. Херсонцы – вы сила!", – восторженно прокомментировали в Нацполиции.

По сообщениям в сети, вражеский БТР, на котором сегодня в Херсоне развевался украинский флаг, покидал центр города.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что с 3 марта Херсон оказался в блокаде.

Видео дня

По городу бродят вооруженные оккупанты, а люди страдают от недостатка пищи и медикаментов. Однако, несмотря на это, херсонцы не пришли получать "гуманитарку", которую захватчики привезли в Харьков, чтобы создать телекартинку для своих пропагандистов. Врагу пришлось завозить "херсонцев", которые рассказывали, как ждали "освободителей" и страдали от "нацистов", из оккупированного Крыма. По свидетельству очевидцев, их завозили в 5 десятках автобусов.

5 марта херсонцы снова вышли на митинг против российских оккупантов, те открыли стрельбу.

Люди скандировали: "Херсон – это Украина!" и "Оккупанты, убирайтесь домой!".

Также с требованием уйти из Украины продолжают выходить жители захваченного врагом Мелитополя.