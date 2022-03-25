В Херсоне оккупанты похитили главу фракции 'ЕС' в райсовете, спортсмена Дмитрия Афанасьева

В Херсоне оккупанты похитили депутата Корабельного районного совета, главу фракции "Европейская Солидарность" Дмитрия Афанасьева. Об этом в Facebook сообщил депутат Херсонского областного совета от "ЕС" Сергей Хлань.

"Во вторник, 22 марта, после разгона проукраинского митинга Дмитрий защитил свою жену, которую пытались задержать. За это его жестоко избили: в больнице у мужчины диагностировали многочисленные гематомы и сломанные ребра", – пишет Сергей Хлань.

По его словам, через два часа домой к семье прибыли с обыском российские военные.

"Оккупанты нашли удостоверения депутата райсовета, изъяли видео с камер наблюдения и мобильные телефоны членов семьи. Всех мужчин, находившихся в доме, задержали, среди них были и друзья Дмитрия. Утром 23 марта в доме повторно провели обыск и отпустили одного из задержанных, который сообщил о жестоких пытках. Другие задержанные мужчины до сих пор в плену, над ними продолжают издеваться", – пишет депутат облсовета.

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"В оккупантов нет ничего святого, ни достоинства, ни чести. Требуем немедленного освобождения Дмитрия Афанасьева! Просьба распространить информацию и помочь освободить заложников", – призывает Сергей Хлань.

Дмитрий Афанасьев – спортсмен, инструктор международного класса, тренер сборной команды Украины из Таэквон-К ИТФ.