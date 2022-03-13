В Херсоне безоружные горожане под дулами автоматов требуют у оккупантов убираться из города. Видео

Несокрушимый Херсон продолжает протестовать против оккупации. Под дулами автоматов люди в глаза оккупантам говорят, что о них думают.

Пронзительное видео с бесстрашными херсонцами показал Андрей Цаплиенко.

"Безоружные жители Херсона, под дулами автоматов, прямо в глаза называют оккупантов убийцами и требуют покинуть город", - написал журналист.

На видео видно, как тысячи херсонцев идут мимо вражеской техники, на которой сидят вооруженные до зубов оккупанты - и скандируют" :"Херсон - это Украина!".

Безоружные люди кричат россиянам, скрывающим лицо, чтобы они убирались домой. "Какого черта вы сюда приперлись, "освободители"?", "Убирайтесь!", "Братский народ? Позор вам!", "Убийцы!".

Видео дня

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Херсоне в день годовщины освобождения города от нацистов тысячи человек снова вышли протестовать против оккупации – на этот раз рашистской. Во время митинга оккупанты открывали огонь из пулеметов.

При этом организованный в этот же день в городе оккупантами митинг в поддержку оккупации собрал всего несколько человек, они притащили с собой флаги СССР.

Митинги против оккупации проходят в Херсоне практически каждый день.

Напомним, 6 марта президент Украины Владимир Зеленский объявил, что украинские города Харьков, Гостомель, Чернигов, Мариуполь, Волноваха, Херсон получат статус "Город Герой".

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