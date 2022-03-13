В Херсоне в день освобождения города от фашистов во Второй мировой устроили митинг против российских оккупантов.

Видео с несокрушимыми херсонцами уже начали появляться в сети.

13 марта 1944 г. Херсон был освобожден от фашистов во Второй мировой войне. Оккупанты запланировали на этот день проплаченные митинги, на которые свозилась "массовка", чтобы показать, как Херсон "радуется" приходу "освободителей от украинского нацизма" из РФ. Получилось не очень красочно.

Видео дня

При этом тысячи херсонцев сломали планы российских пропагандистов.

Тысячи людей с украинскими флагами вышли на улицы Херсона. Жители оккупированного города кричали захватчикам "Фашисты!"

Еще одно видео из Херсона было выложено на странице Генерального штаба ВСУ.

На нем слышно, что люди скандируют "Херсон – это Украина!"

Позже стало известно, что по херсонцам, шедшим по улицам города и выкрикивавшим "Русский солдат - фашист и оккупант" россияне открыли огонь из пулеметов. Это зафиксировано на видео.

Митинг против оккупации прошел также в оккупированном Бердянске. Тысячи людей прошлись по улицам города, донося до оккупантов простую истину "Бердянск - это Украина" и скандируя тысячами голосов "Кто мы? Украинцы!".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что накануне оккупанты пытались провозгласить на Херсонщине "Херсонскую народную республику". Однако облсовет провел экстренное заседание из-за провокации оккупантов и безапелляционно подтвердил: никаких фейковых "республик" на украинской Херсонщине не будет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!