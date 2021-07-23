В Харьковской области депутаты подрались из-за переименования школ. Видео

В Купянске Харьковской области подрались депутаты городского совета. Причиной стала попытка переименования школ города в лицеи и гимназии.

Об этом сообщает Telegram-канал "Труха. Харьков". Беспорядок в сессионном зале начался, когда горсовет подошел к рассмотрению вопроса о внесении изменений в городскую комплексную программу развития гуманитарной сферы на 2021 год (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В драке участвовали как мужчины, так и женщины.

Несмотря на беспорядки, депутатский корпус продолжил работать, голосуя путем поднятия руки вверх.

Видео дня

Согласно стратегии развития образования Купянской городской территориальной общины, в городе будут функционировать четыре лицея, три гимназии и одна начальная школа с дошкольным подразделением.

По словам мэра Геннадия Мацегора, избранного от партии ОПЗЖ, оптимизация сети учреждений образования обусловлена ограниченной финансовой возможностью городского бюджета и недостаточностью образовательной субвенции.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 июня в Харькове перед началом внеочередной сессии городского совета потолкались депутаты. Конфликт случился из-за недопуска на заседание помощников депутатов.