В Харькове запустили пилотный проект по трудоустройству наркозависимых

В рамках пилотного проекта, направленного на ресоциализацию наркозависимых, который запущен в Харькове общественными организациями совместно с Государственной службой занятости, прошли профориентацию первые 30 участников. Следующим этапом станет процесс обучения выбранным специальностям.

Об этом сообщила эксперт Украинского института будущего, автор социальной инициативы "Социальный диалог" Анна Мищенко.

Суть этого проекта состоит в том, что люди, прошедшие социальную реабилитацию в лечебно-реабилитационных центрах, могут обратиться в Харьковский центр профессионально-технического образования Государственной службы занятости и пройдя профориентацию, обучиться новой профессии или получить помощь в трудоустройстве.

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"Страны, которые уже много лет успешно борются со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом, в государственные программы обязательно включают такой элемент, как ресоциализацию людей с зависимостями. Поскольку они должны иметь возможность не только пройти лечение, но и найти работу. Например, такой успешный опыт есть в Португалии. Эта страна смогла справиться с так называемым "героиновым кризисом", – рассказала Мищенко. – Поэтому мы выступили с инициативой о запуске такого проекта в нашей стране. Пока он на уровне пилотного заработал в Харькове, но надеемся, что со временем он появится и в других регионах".

Руководителем проекта стал глава правления общественной организации "Международная антинаркотическая спортивная ассоциация" Александр Переверзев.

Отвечая на вопрос о том, какие требования к участникам проекта, Переверзев объяснил, что основное – это желание человека отказаться от употребления наркотиков.

"Многие наркозависимые не имеют ни образования, ни профессии, поэтому такой проект дает колоссальную возможность пройти обучение на платформе центра занятости и получить профессию", – отметил он.

"Центр занятости предлагает свыше 35 профессий, у людей есть выбор. На данный момент первые 30 участников проекта прошли профориентацию, чтобы определить, какая специальность им ближе. А в конце августа стартует курс обучения", – добавил Переверзев.

По словам Переверзева, по окончанию обучения участникам проекта будет предоставлена помощь в трудоустройстве. Поскольку к реализации проекта присоединился и бизнес, то уже сейчас у тех, кто выбрал рабочие профессии, есть возможность найти работу в нескольких строительных компаниях, работающих в Харькове.

В рамках проекта новые специальности могут получить и мужчины, и женщины. Группы формируются после прохождения компьютерного тестирования и общения со специалистом центра занятости.

"Мы стремимся к тому, чтобы такой проект стал для людей, страдающих зависимостями, своего рода социальным лифтом, – говорит Переверзев. – Когда человек практически с нулевого этажа начинает потихоньку подниматься вверх и доходит до уровня, на котором становится полноценным членом общества".