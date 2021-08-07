В Харькове выпал крупный град, а в области пронесся мощный ураган. Фото и видео

В Харькове утром в суботу, 7 августа, прошел град и сильный ливень. От непогоды больше всего пострадал жилой массив Салтовка.

Горожане были вынуждены прятаться от дождя на остановках транспорта и под крышами зданий. Соответствующие фото и видео очевидцы опубликовали в социальных сетях (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

По словам местных жителей, град был диаметром около одного сантиметра. Как сообщает местное издание Gromada, в разных районах Харькова затопило улицы и подъезды. Коммунальщики начали устранять последствия непогоды.

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Кроме того, на трассе Харьков-Киев около города Пирятин Полтавской области из-за сильного ветра повалило деревья. На месте происшествия работали аварийные службы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, под Одессой на трассе Одесса-Николаев прошел дождь и град, похожий на снег. Температура воздуха при этом была +20 градусов.