В Харькове в булочке с маком нашли "сюрприз" – кусок железа. Фото

В Харькове покупатели нашли "сюрприз" в виде куска железа в булочке с маком. В скандал попал хлебзавод "Кулиничи".

Соответствующее фото опубликовали пользователи в сети, передает местный Telegram-канал. В комментариях люди предположили, что в хлебобулочное изделие могла попасть деталь из тестомеса (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"В х***ых кулинах – х***ые булочки с маком! Покупаешь булку, ломаешь зубы об кусок металла!" – говорится под фото.

Некоторые посоветовали обратиться на сайт хлебзавода "Кулиничи". По словам одного из местных жителей, сотрудники на обращения реагируют оперативно.

Видео дня

"И как его было не заметить ещё в упаковке?", "Явно деталь с тестомеса. Ничего страшного, всего лишь металл", "Это не самое страшное, тут хоть сразу видно будет, почувствуешь", "Кто ещё к ним ходит. То метал в булке, то крысы по батонам лазят, то ещё какая дичь", – написали пользователи в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Харькове продуктовый магазин торговой марки "Кулиничи" обвинили в том, что прямо на его витрине мышь ела хлеб, а продавцы разложили рядом с товарами мышеловки и средства для борьбы с грызунами.