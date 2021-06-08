В Харькове умер последний Герой СССР легенда авиации Михаил Карпеев

В понедельник, 7 июня, скончался генерал-майор авиации Михаил Карпеев. Он умер в Харькове на 99-м году жизни.

О смерти ветерана Второй мировой войны, которого называли легендой авиации, сообщил директор областного Департамента соцзащиты населения Юрий Шпарага на своей странице в Facebook. Михаил Карпеев был Почетным гражданином Харькова и последним Героем Советского Союза, проживающим в этом городе ( чтобы посмотреть видео , доскрольте до конца страницы).

"Умер Михаил Поликарпович Карпеев – известный харьковчанин, Герой Советского Союза, генерал-майор авиации, ему было 99 лет", — написал Шпарага в Facebook.

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Михаил Карпеев всего полгода не дожил до своих 100 – он родился 21 ноября 1922 г. В мэрии выразили сожаление по поводу его смерти.

"Сегодня Харьков потерял последнего Героя ... Звание Героя Советского Союза Михаилу Карпееву присвоили в его неполных 23 года", — говорится в сообщении горсовета.

Свою жизнь Карпеев посвятил авиации. Во время Второй мировой войны он выполнил 350 боевых вылетов, из них 110 - на штурмовике ИЛ-2, уничтожил 25 танков, 27 орудий, 40 автомобилей, 60 железнодорожных вагонов с техникой и живой силой противника, свыше 300 солдат и офицеров нацистской армии.

В 1945 году Карпееву присвоили звание Героя Советского Союза.

После войны Михаил Поликарпович воспитывал будущих летчиков. Он работал в Харьковском высшем военном авиационном училище, а позже был старшим инженером на Харьковском тракторном заводе.

В 2005 году указом Президента Украины Михаилу Карпееву присвоено воинское звание "генерал-майор авиации".

Напомним, на 91-м году жизни скончался знаменитый американский астронавт Майкл Коллинз, который летал на Луну в составе экипажа "Аполлон-11".