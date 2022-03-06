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Еще "минус один": в Одессе над Черным морем сбили российский самолет
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На Черным морем в районе Одессы украинские защитники сбили еще один самолет оккупантов.
Об этом сообщил спикер Оперативного штаба Одесской областной военно-гражданской администрации Сергей Братчук.
Детали пока неизвестны. Но в Одессе уже говорят о том, что всего уничтожено 45 самолетов российской армии.
"Над Черным морем сбили еще один вражеский самолет. Таким образом, уже 45 самолетов ушли вслед за российским кораблем", - написала на странице Братчука в соцсети одесситка Татьяна Лымарь.
Новость о сбитии очередного самолета врага подтвердила также нардеп София Федина.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что к утру 6 марта потери России в войне с Украиной составили 11 тыс. человек: уничтожены 285 танков, 44 самолета.