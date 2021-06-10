В Харькове суд третий раз отменил переименование проспекта Григоренко на Жукова

В Харькове суд отменил решение городского совета о переименовании проспекта Петра Григоренко. Власть города третий раз пыталась вернуть улице имя Маршала Жукова.

Соответствующее решение Харьковский окружной административный суд принял на заседании в четверг, 10 июня, сообщает Суспільне.

24 февраля за переименование проспекта проголосовали 57 депутатов при кворуме в 43, 16 – выступили против, а шесть – воздержались. Суд такое решение признал недействительным.

"Признать противоправным и недействительным п. 1 решения Харьковского городского совета от 24.02.21 "О чествовании исторической памяти...". В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. Взыскать [...] судебные издержки за счет Харьковского городского совета", – объявила судья.

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Первый раз Харьковский горсовет вернул проспекту имя маршала Георгия Жукова 19 июня 2019 года. Тогда Харьковский апелляционный административный суд признал это незаконным.

Вторая попытка харьковской власти состоялась 26 февраля 2020 года. Однако и тогда горсовет проиграл суд.

Отметим, проспект назвали именем Петра Григоренко – правозащитника и борца за права крымских татар.

Как сообщал OBOZREVATEL:

депутаты фракции "Европейская солидарность" заблокировали трибуну Харьковского горсовета с требованием исключить из повестки дня заседания сессии очередную попытку возвращения проспекту Петра Григоренко имени кровавого маршала Жукова.

Харьковчане возмутились из-за петиции о переименовании Московского проспекта в городе в честь украинского философа Григория Сковороды.