В Харькове станцевали вальс на развалинах разбомбленной РФ школы: щемящее видео

Российские оккупанты лишили украинских детей возможности посещать школы, особенно это коснулось учеников Харькова. Однако дети показали свое мужество и терпимость – юные танцоры исполнили вальс на фоне полностью уничтоженной в результате атаки армии РФ школы №17.

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Об этом стало известно из местного Instagram-аккаунта. В источнике сообщили, что на кадрах выступает харьковский танцевальный коллектив "Джерельце" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Талантливые дети под трогательную музыки исполнили вальс. Но вместо концертного зала с декорациями – на фоне уничтоженного оккупантами учебного заведения.

Пользователи социальной сети растрогались из-за данных кадров.

"Смотрю и глаза на мокром месте...я так хотела станцевать вальс в своей школе....но ее нет", – пишут в комментарии.

"Пусть на веки будут прокляты "асвабадители"... слов нет...как и слез", – дополнил второй комментатор.

Важно отметить, что 17 школа в Харькове подверглась обстрелам два раза.

Первый раз российский снаряд попал в школу №17 2 марта. В результате попадания в здание появилось большое сквозное отверстие, выбитые окна и двери.

В ночь на 2 июня в центральный корпус школы №17 в Киевском районе Харькова второй раз прилетела российская ракета. Теперь он полностью разрушен. В результате обстрела школы погибла 71-летняя женщина, ранение получил мужчина, еще трое мирных жителей были спасены.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационная армия России вечером 8 мая ударила ракетами С-300 по Харьковской области. В регионе прогремели мощные взрывы во время воздушной тревоги, зафиксировано не менее шести прилетов.

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