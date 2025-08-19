В Харькове РФ убила три поколения семьи: самому маленькому ребенку было всего полтора года. Фото

В результате очередной атаки российских террористов по Харькову 18 августа погибли пятеро членов одной семьи – двое детей, их отец и мать и бабушка. Самому маленькому ребенку было всего полтора года.

Семья Руслана Серги погибла из-за ударов беспилотниками по многоэтажке в Индустриальном районе города. Об этом пишет Facebook-страница "Их убила россия".

Информацию об их смерти подтвердил в комментарии "Суспільне" староста села Николаевка в Черниговской области, откуда родом был погибший отец семьи.

Семья проживала на пятом этаже многоэтажки, по которой российские нелюди ударили пятью шахедами 18 августа. Под завалами погибли 38-летняя Татьяна и 45-летний Руслан Серга, их 1,5-летняя дочь Мия, ее 16-летний братик Артем и 57-летняя мать Татьяны и бабушка детей Галина.

В сети сохранились фотографии семьи. На них счастливые отец и мать празднуют с детьми первый год рождения своей дочери. Они даже не догадывались, что этот день рождения станет для нее и последним...

Руслан Серга – ветеран российско-украинской войны. Он с 2022 года служил в 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригаде. Однако в 2023 году его демобилизовали по состоянию здоровья.

Похоронят семью в Харькове 21 августа.

Напомним, что под утро 18 августа российские захватчики атаковали "Шахедами" жилую застройку в Индустриальном районе Харькова и попали в многоэтажку. В двух подъездах возник пожар. В результате удара погибли семь человек, среди них – дети, также есть пострадавшие. Поисково-спасательные работы на месте ударов продолжались в течение дня. В городе объявлен траур.

Как сообщал OBOZ.UA, удар по жилому дому в Харькове был целенаправленный – пять вражеских "Шахедов" заходили на него с разных сторон и били именно по людям, которые мирно спали в 5 часов утра. В сети показали видео циничной атаки российских террористов.

