В Киеве на Осокорках выпал сильнейший град

В Киеве во вторник, 8 июня, выпал очень сильный град. Однако осадки наблюдались местами.

Об этом сообщило издание depo.ua. Сильные осадки наблюдались на жилом массиве Осокорки (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Градины были размером с горох", – говорится в сообщении. Ливень продолжался всего несколько минут. Впрочем, в других районах столицы наблюдаются периодические дожди, грозы и шквальные порывы ветра.

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Отметим, до конца недели в столице ожидаются дожди с грозами, однако температура воздуха будет оставаться высокой.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 мая, Киев накрыли сильные дожди с грозами и градом. Из-за осадков затопило несколько городских улиц на Подоле.