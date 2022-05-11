В Харькове переименовали Московский проспект и район: новые названия

В Украине продолжают избавляться от любых связей со страной-агрессором Россией. В Харькове в среду, 11 мая, переименовали Московский проспект и район.

Соответствующее решение было принято на внеочередной сессии Харьковского городского совета. Об этом сообщила его пресс-служба.

В частности, проспект Московский теперь будет называться проспектом Героев Харькова, а одноименный район – Салтовским. Кроме того, Белгородский спуск переименован в улицу Героев спасателей, а Белгородское шоссе – в Харьковское шоссе.

Харьковский городской голова Игорь Терехов отметил, что депутаты сменили названия лишь нескольких знаковых для харьковчан мест, однако топонимов, связанных с Россией, в городе значительно больше.

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"Поэтому я предлагаю на следующую сессию подготовить список топонимов, подлежащих переименованию. И тогда мы учтем и Мариуполь, и многие другие города, разрушенные русским агрессором, в которых погибли славные воины ВСУ и мирные жители", - добавил он.

Ранее в Ивано-Франковске также переименовали десятки улиц. Теперь некоторые будут носить названия в честь Героев Чернигова и Мариуполя.

Напомним, в городе Мукачево Закарпатской области переименовали улицу в честь Героя Украины Андрея Литуна. Он погиб в бою с российскими оккупантами.

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