В Ивано-Франковске переименовали десятки улиц: некоторые получили названия в честь Героев Чернигова и Мариуполя

В Ивано-Франковске переименовали десятки улиц. Теперь некоторые будут носить названия в честь Героев Чернигова и Мариуполя.

Соответствующее решение принято в среду, 13 апреля, на внеочередной сессии Ивано-Франковского городского совета. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

Он отметил, что поскольку сейчас украинцы борются за свою победу, то город не может допустить, чтобы в будущем независимом нашем государстве вспоминали и чествовали московских или российских ученых, писателей, политических деятелей, а тем более советские праздники.

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В частности, депутаты горсовета проголосовали "ЗА" переименование в Ивано-Франковске:

ул. Гаркуши на ул. Михаила Мулика (председатель Галицкого братства воинов Украинской Дивизии УНА "Галичина", Герой Украины, почетный гражданин Ивано-Франковска)

ул. Лермонтова на ул. Героев Мариуполя

ул. Достоевского на ул. Героев Чернигова

ул. Добролюбова на ул. Героев Волновахи

ул. Сеченова на ул. Героев Николаева

ул. Ушинского на ул. Героев Херсона

ул. Менделеева на ул. Героев Попасной

ул. Некрасова по ул. Героев Ахтырки

ул. Чехова на ул. Героев Харькова

ул. Чайковского на ул. Василия Слипака (украинский оперный певец, солист Парижской национальной оперы, волонтер, участник Революции достоинства и боевых действий на востоке Украины, Герой Небесной сотни)

ул. Герцена на ул. Владимира Малкоша (доброволец дивизии "Галичина", воин УПА, общественный деятель, политзаключенный)

ул. Макаренко на ул. Ивана Федыка (стрелок боевки Станиславского рай провода ОУН)

ул. Огарева на ул. Мирослава Лущака (станиславовский семинарист,

ул. Докучаева на ул. Евстахия Джанджаласа (руководитель Станиславского рай провода ОУН)

ул. Короленко на ул. Веры Левицкой (выдающаяся украинская театральная актриса)

ул. Пржевальского на ул. Теофила Бедрия (политвоспитатель сотни УПА "Лесники")

ул. Циолковского на ул. Олексы Гирныка (украинский диссидент, политзаключенный, Герой Украины)

ул. Руднева на ул. Святослава Пахолкива (украинский военный, сотни сотни УПА "Быстры", рыцарь Бронзового креста боевой заслуги УПА)

ул. Данилевского на ул. ул. Степана Бурдина (рыцарь Бронзового креста боевой заслуги УПА)

ул. Ковалевской на ул. Пластовая

ул. Академика Сахарова на ул. Украинской Победы

ул. Репина на ул. Николая Арсенича-Березовского (член Пласта, УВО, ОУН (1929), 2-й председатель и фактический создатель военной контрразведки ОУН — СБ ОУН, один из девяти генералов УПА и единственный генерал безопасности УПА, борец за независимость Украины в ХХ веке, Рыцарь Золотого Креста Заслуги (1946))

ул. Толстого на ул. Героев Киева

ул. Глинки на ул. Александра Тисовского (украинский галицкий педагог, соучредитель Пласта)

переулок Красный на ул. Осипа Назарука (писатель, политический деятель)

Кроме того, было решено переименовать и улицы в селах общины. В частности, в Тисменичанах, Подпечерах, Радче, Чукаловке, Никитинцах, Подлужье и в Узине.

Напомним, в городе Мукачево Закарпатской области переименовали улицу в честь Героя Украины Андрея Литуна. Он погиб в бою с российскими оккупантами.

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