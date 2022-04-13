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В Ивано-Франковске переименовали десятки улиц: некоторые получили названия в честь Героев Чернигова и Мариуполя

Ольга Ганюкова
Общество
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В Ивано-Франковске переименовали десятки улиц: некоторые получили названия в честь Героев Чернигова и Мариуполя

В Ивано-Франковске переименовали десятки улиц. Теперь некоторые будут носить названия в честь Героев Чернигова и Мариуполя.

Соответствующее решение принято в среду, 13 апреля, на внеочередной сессии Ивано-Франковского городского совета. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

Он отметил, что поскольку сейчас украинцы борются за свою победу, то город не может допустить, чтобы в будущем независимом нашем государстве вспоминали и чествовали московских или российских ученых, писателей, политических деятелей, а тем более советские праздники.

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В частности, депутаты горсовета проголосовали "ЗА" переименование в Ивано-Франковске:

  • ул. Гаркуши на ул. Михаила Мулика (председатель Галицкого братства воинов Украинской Дивизии УНА "Галичина", Герой Украины, почетный гражданин Ивано-Франковска)

  • ул. Лермонтова на ул. Героев Мариуполя

  • ул. Достоевского на ул. Героев Чернигова

  • ул. Добролюбова на ул. Героев Волновахи

  • ул. Сеченова на ул. Героев Николаева

  • ул. Ушинского на ул. Героев Херсона

  • ул. Менделеева на ул. Героев Попасной

  • ул. Некрасова по ул. Героев Ахтырки

  • ул. Чехова на ул. Героев Харькова

  • ул. Чайковского на ул. Василия Слипака (украинский оперный певец, солист Парижской национальной оперы, волонтер, участник Революции достоинства и боевых действий на востоке Украины, Герой Небесной сотни)

  • ул. Герцена на ул. Владимира Малкоша (доброволец дивизии "Галичина", воин УПА, общественный деятель, политзаключенный)

  • ул. Макаренко на ул. Ивана Федыка (стрелок боевки Станиславского рай провода ОУН)

  • ул. Огарева на ул. Мирослава Лущака (станиславовский семинарист,

  • ул. Докучаева на ул. Евстахия Джанджаласа (руководитель Станиславского рай провода ОУН)

  • ул. Короленко на ул. Веры Левицкой (выдающаяся украинская театральная актриса)

  • ул. Пржевальского на ул. Теофила Бедрия (политвоспитатель сотни УПА "Лесники")

  • ул. Циолковского на ул. Олексы Гирныка (украинский диссидент, политзаключенный, Герой Украины)

  • ул. Руднева на ул. Святослава Пахолкива (украинский военный, сотни сотни УПА "Быстры", рыцарь Бронзового креста боевой заслуги УПА)

  • ул. Данилевского на ул. ул. Степана Бурдина (рыцарь Бронзового креста боевой заслуги УПА)

  • ул. Ковалевской на ул. Пластовая

  • ул. Академика Сахарова на ул. Украинской Победы

  • ул. Репина на ул. Николая Арсенича-Березовского (член Пласта, УВО, ОУН (1929), 2-й председатель и фактический создатель военной контрразведки ОУН — СБ ОУН, один из девяти генералов УПА и единственный генерал безопасности УПА, борец за независимость Украины в ХХ веке, Рыцарь Золотого Креста Заслуги (1946))

  • ул. Толстого на ул. Героев Киева

  • ул. Глинки на ул. Александра Тисовского (украинский галицкий педагог, соучредитель Пласта)

  • переулок Красный на ул. Осипа Назарука (писатель, политический деятель)

Кроме того, было решено переименовать и улицы в селах общины. В частности, в Тисменичанах, Подпечерах, Радче, Чукаловке, Никитинцах, Подлужье и в Узине.

Напомним, в городе Мукачево Закарпатской области переименовали улицу в честь Героя Украины Андрея Литуна. Он погиб в бою с российскими оккупантами.

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