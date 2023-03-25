В Харькове назовут улицу в честь погибшего командира ''Фрайкора'', удостоенного звания Героя Украины

Улица Плехановская в Харькове в ближайшее время получит новое название. Ее назовут в честь павшего в боях за Харьковщину командира добровольческого формирования "Фрайкор", Героя Украины Георгия Тарасенко.

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Об этом заявил городской голова Харькова Игорь Терехов в первую годовщину гибели командира-героя. По его словам, переименование улицы произойдет в ближайшее время.

Терехов напомнил, что Георгий "Жора" Тарасенко погиб, освобождая Харьковщину, 25 марта 2022 года. За доблесть и мужество он был удостоен высшего государственного отличия – звания Героя Украины. Георгий стал первым добровольцем, пополнившим ряды Героев Украины после начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года.

В первую годовщину гибели воина Терехов пообещал: совсем скоро одна из улиц родного для Тарасенко Харькова будет носить его имя.

"Жору я знал лично. И уважал его как настоящего патриота Харькова и Украины. Он был первым в своем деле и занимался воспитанием в молодежи любви к своей стране. Именно благодаря таким защитникам мы живем сегодня и верим в наше завтра. В ближайшее время улица Плехановская будет названа в честь Георгия Тарасенко. Я давал слово, и я его сдержу. Вечная память и слава Герою!" –– отметил городской голова.

Георгий Тарасенко родился 6 декабря 1996 года в Харькове. Увлекался спортом и глубоко изучал историю родной страны. Участвовал в Революции Достоинства в Харькове, когда Россия начала свою агрессию против Украины – стал одним из тех, кто не допустил "русской весны" в регионе: Тарасенко с единомышленниками разгоняли "титушек" и завезенных россиян, которые пытались расшатать ситуацию в Харькове.

В течение 2014-2019 гг. учился в Харьковском национальном аграрном университете имени В. Докучаева, получив диплом магистра по специальности "Агрономия" и одновременно благодаря военной кафедре – воинское звание младшего лейтенанта запаса. В этот период увлекся спортивным боем на ножах, активно тренировался и участвовал в соревнованиях.

Также Георгий активно участвовал в патриотических движениях Харькова и Украины.

На фронт "Жора" впервые попал в 2014 году: ему тогда было всего 17 лет. В Донецкую область юноша отправился тайком от родителей.

21 мая 2017 года Георгий Тарасенко создал и возглавил Добровольческое подразделение "Фрайкор" и одноименную общественную военно-патриотическую организацию. "Фрайкоровцы" активно участвовали в общественно-политической жизни города, поддерживали и организовывали различные инициативы и акции, направленные на развитие украинского Харькова, реагировали и предотвращали провокационные акции представителей "пятой колонны", протестовали против установления в Харькове памятников советским идолам, активно занимались спортом и пропагандировали здоровый образ жизни.

По инициативе "Фрайкора" в Харькове 14 октября с 2018 года ежегодно проводился марш ко Дню защитников Украины, а с 2019 – марш ветеранов войны ко Дню независимости.

И на протяжении всего времени с момента основания "Фрайкор" готовился к полномасштабной агрессии со стороны РФ: добровольцы устраивали учебные занятия и тренировки, закупали легальное оружие, снаряжение и обмундирование.

Под командованием "Жоры" бойцы "Фрайкора" отбыли семь ротаций в Донецкой области и усиливали ВСУ в течение 22 месяцев на Мариупольском направлении и в районе Донецкого аэропорта. Когда же началось полномасштабное вторжение, "Фрайкор" с 24 февраля стал бок о бок с армейскими подразделениями, чтобы остановить прорыв российских войск в облцентр.

Вместе с НГУ, КОРДом, ВСУ и терробороной бойцы "Фрайкора" охотились на вражеские ДРГ и предотвращали захваты и подрывы военных и гражданских объектов в Харькове. Принимали под командованием Тарасенко "фрайкоровцы" также участвовали в разгроме российской колонны, пытавшейся прорваться в Харьков со стороны Лесопарка.

Погиб молодой, но опытный командир Георгий Тарасенко 25 марта 2022 на Харьковщине. Тогда Силы обороны Украины пошли в контрнаступление на Харьковщине и освободили Малую Рогань и Ольховку на Изюмском направлении.

Отпели командира в старинной церкви в Суботове, где в свое время проходила панихида по гетману Богдану Хмельницкому. Похоронили же Тарасенко в урочище Холодный Яр в Черкасской области на месте старинного казацкого кладбища. Там он хотел быть похороненным покоиться, и последняя воля Героя Украины была исполнена.

Напомним, ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский передал Харьковскому городскому голове Игорю Терехову почетное отличие "Город-герой Украины". Глава государства прибыл в Харьков, возвращаясь из поездки на фронт.

"Передал Харьковскому городскому голове Игорю Терехову почетное отличие "Город-герой Украины". Благодаря жителям этого прекрасного города он защищает нашу независимость бок о бок с другими городами нашего государства", - отметил глава государства.

Кроме того, при участии президента в Харькове провели совещание по ситуации в области: восстановление деоккупированных территорий, обустройство фортификационных сооружений, восстановление инфраструктуры и оказание помощи пострадавшим.