В Харькове нацгвардейцы спели колядку в храме, поврежденном авиаударом РФ. Видео

Бойцы Национальной гвардии Украины спели рождественскую колядку в храме святого апостола Андрея Первозванного в Харькове. Здание этого храма было повреждено российским авиаударом.

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Как сообщила 6 января пресс-служба Нацгвардии, бойцы 5-й Слобожанской бригады исполнили колядку "Новая радость стала" в рамках традиционного Вертеп-феста-2023. В этом году к мероприятию присоединиться предлагают онлайн (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Колядку могут спеть все желающие 6 января в 12:00.

"Где бы вы ни были, с кем бы рядом вы ни были, один или коллективом – давайте все вместе споем колядку, дадим Украине защитный слой нашей любви, нашего желания Победы и мира!", – призвали организаторы фестиваля.

Военные 5-й Слобожанской бригады принимают участие в акции с 2017 года, рассказали в Нацгвардии. Два года подряд военный духовой оркестр возглавлял шествие колядников по центральным улицам Харькова.

В 2023 году гвардейцы решили снова стать участниками "Вертеп-феста", демонстрируя единство и несокрушимость украинцев.

"Мы записали видео в храме Андрея Первозванного, который располагался на территории нашей воинской части. В результате авиационного удара историческое здание получило повреждения. В мирное время в этом храме мы пели колядки, празднуя Рождество Христово. Сегодня мы снова здесь, чтобы напомнить: счастливые и свободные годы в нашей Славной Украине еще впереди", – сказал начальник военного оркестра Владимир Столяров.

Как известно, 7 января в Украине празднуют Рождество по юлианскому календарю. А 6 января отмечается Святой вечер. Обряды этого дня тесно связаны с языческими.

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