В Харькове ликвидировали агентурную сеть, которая готовила тайники для российских ВРГ: среди задержанных двое бывших 'беркутовцев'. Фото

Специалисты Службы безопасности нейтрализовали в Харькове агентурную группу российской военной разведки (ГРУ), которая обустраивала тайники с деньгами и боевыми гранатами на окраинах города. Таким образом трое харьковчан должны были создать "запас" для других агентов и диверсантов РФ ради подрывной деятельности в регионе.

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Предателями оказались два экс-сотрудника расформированного спецподразделения милиции "Беркут" и жена одного из них. О мерах по разоблачению фигурантов рассказала пресс-служба СБУ.

Следствием установлено, что в поле зрения агрессора эти трое попали через бывшего "беркутовца", бежавшего в РФ еще до начала полномасштабной войны и начавшего работать на россиян.

По инструкции российской военной разведки трое злоумышленников делали схроны преимущественно в лесопосадках, а затем через мессенджер посылали координаты своему российскому куратору. Они считали, что это поможет поддержать вражеские ДРГ в случае их прорыва в областной центр.

Параллельно предатели собирали разведывательные данные о пунктах базирования Сил обороны. Для выполнения этой вражеской задачи харьковчане-шпионы обходили территорию города и прилегающую местность, где проводили доразведку по координатам, которые поступали от оккупантов.

"Это было необходимо РФ для поражения личного состава Сил обороны и вооружения в Харькове, чтобы дестабилизировать ситуацию в областном центре и ослабить его защиту", – сообщили в Харьковской облпрокуратуре.

Контрразведка СБУ разоблачила агентурную группу, задокументировала ее преступления и задержала всех трех ее участников в Харькове. Во время обысков у них изъяли мобильные телефоны с доказательствами сотрудничества с российским ГРУ.

В доме одного из "беркутовцев" также обнаружили схрон с боевыми гранатами РГД-5. Ему дополнительно инкриминируют приобретение, ношение и хранение взрывных устройств и веществ без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры всем трем агентам ГРУ сообщено о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). В настоящее время злоумышленники находятся под стражей. За совершенное им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Харькове нейтрализовали агентурно-боевую группу ГРУ, которая совершала теракты в прифронтовом городе и шпионила за подразделениями Сил обороны. В июне этого года фигуранты взорвали авто военнослужащего ВСУ, в результате чего защитник получил тяжелые ранения.

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