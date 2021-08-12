В Харькове кондуктор устроила в трамвае скандал: учила пользоваться электронными билетами. Видео

В Харькове кондуктор троллейбуса устроила скандал. Она в грубой манере объясняла людям, как пользоваться электронными билетами.

Соответствующее видео опубликовал местный Telegram-канал "Харьков 1654". Отмечается, что инцидент случился в одном из трамваев №5 (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Кондуктор учила правилам проезда, чтобы не как бараны на нее смотрели, а показывали электронные билеты. Орала на весь трамвай", – сказано в комментарии к ролику.

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Также отмечается, что женщина якобы ругала пенсионеров, мол те ей надоели. Правда на видео этого момента нет.

В то же время пользователи сети под постом разделились во мнениях. Один считают, что женщина все говорила правильно, а другие требовали ее уволить.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе в трамвае пассажиры поругались из-за языка. Пожилая женщина якобы заставляла всех говорить на украинском.