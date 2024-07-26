В Харькове дерусифицировали три станции метро и около полусотни улиц: перечень

В Харькове власти переименовали 51 топоним – три станции метро и 48 улиц. После заседания рабочей группы военной администрации области распоряжение о переименовании подписал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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По его словам, в рабочую группу вошли "представители общественности, ученые, историки и краеведы университетов, органов местного самоуправления и начальник Северо-Восточного межрегионального отдела Украинского института национальной памяти". Рабочая группа провела девять заседаний.

Общая практика: переименованием в городах занимается исполнительная власть местных органов самоуправления. Однако Синегубов напомнил, что это переименование произошло по закону "Об осуждении и запрещении пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

"Отмечаю, что ОВА имеет полномочия переименовать только те топонимы, которые подпадают под действие соответствующего Закона. Осуществить переименование всех улиц не в нашей компетенции", – отметил Синегубов.

Согласно подписанному распоряжению, в Харькове переименовали станции метро:

"Проспект Гагарина" на "Левада";

"Героев труда" на "Салтовская";

"Завод имени Малышева" на "Заводская".

Также новые названия получили 48 улиц, переулков и бульваров в Харькове:

бульвар Грицевца – бульвар Дмитрия Антоновича;

улица Грицевца – улица 92-й бригады;

переулок Дарьяльский – переулок Закарпатский;

улица Тархова – улица Михаила Комарова;

улица Рыбалка – улица Бригады Хартия;

улица Шумилова – улица Ивана Кривошлыка;

улица Гагарина – улица Тренерская;

переулок Гагарина – переулок Хазарский;

улица Героев Труда – улица Непокоренных;

улица Дружбы Народов – улица Соборности Украины;

переулок Кантемира – переулок Приветливый;

улица Кромская – улица Цетинская;

въезд Ладыгина – въезд Левка Боровиковского;

переулок Ладыгина – переулок Леонида Ушкалова;

улица Лермонтовская – улица Майка Йогансена;

улица Чайковская – улица Михаила Семенко;

улица Солнечногорская – улица Архипа Люльки;

улица Труфанова – улица Дегтярная;

улица Братская – улица Александра Гурова;

въезд Братский – въезд Александра Плитаса;

проезд Братский 1-й – проезд Костя Реутова;

проезд Братский 2-й – проезд Ивана Липы;

улица Шолохова – улица Сергея Параджанова;

улица Яблочкина – улица Аллы Горской;

переулок Яблочкина – переулок Веры Холодной;

переулок Бакунина – переулок Добропольский;

улица Доватора – улица Валерия Романовского;

переулок Доватора – переулок Миндальный;

улица Лысенко – улица Николая Лысенко;

улица Новодаргомыжская – улица Елены Якубы;

улица Свирская – улица Юрия Колларда;

проспект Гагарина – проспект Аэрокосмический;

переулок Достоевского – переулок Мулярский;

улица Ермаковская – улица Родины Ковалевских;

улица Красноградская – улица Николая Зерова;

улица Никитина – улица Игоря Малицкого;

улица Актюбинская – улица Ханченковская;

переулок Кустанайский – переулок Иосифа Тимченко;

проезд Кустанайский – проезд Люмьеровский;

переулок Малышева – переулок Алексея Сурина;

переулок Шолохова – переулок Муравский;

улица Костичева – улица Сергея Тимошенко;

улица Суздальские Ряды – улица Гостинный Двор;

переулок Беринговый – переулок Григория Сосидки;

улица Малышева – улица Алексея Сурина;

улица Есенина – улица Александра Олеся;

улица Макаренко – улица Рекреационная;

улица Толбухина – улица Владимира Пасечника.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове вечером четверга, 25 июля, закончилась самая длинная с начала полномасштабной войны воздушная тревога. Она длилась более двух суток.

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