УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

В Харькове дерусифицировали три станции метро и около полусотни улиц: перечень

Михаил Левакин
Общество
2 минуты
810
В Харькове дерусифицировали три станции метро и около полусотни улиц: перечень

В Харькове власти переименовали 51 топоним – три станции метро и 48 улиц. После заседания рабочей группы военной администрации области распоряжение о переименовании подписал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Видео дня

По его словам, в рабочую группу вошли "представители общественности, ученые, историки и краеведы университетов, органов местного самоуправления и начальник Северо-Восточного межрегионального отдела Украинского института национальной памяти". Рабочая группа провела девять заседаний.

Общая практика: переименованием в городах занимается исполнительная власть местных органов самоуправления. Однако Синегубов напомнил, что это переименование произошло по закону "Об осуждении и запрещении пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

"Отмечаю, что ОВА имеет полномочия переименовать только те топонимы, которые подпадают под действие соответствующего Закона. Осуществить переименование всех улиц не в нашей компетенции", – отметил Синегубов.

Согласно подписанному распоряжению, в Харькове переименовали станции метро:

  • "Проспект Гагарина" на "Левада";
  • "Героев труда" на "Салтовская";
  • "Завод имени Малышева" на "Заводская".

Также новые названия получили 48 улиц, переулков и бульваров в Харькове:

  • бульвар Грицевца – бульвар Дмитрия Антоновича;
  • улица Грицевца – улица 92-й бригады;
  • переулок Дарьяльский – переулок Закарпатский;
  • улица Тархова – улица Михаила Комарова;
  • улица Рыбалка – улица Бригады Хартия;
  • улица Шумилова – улица Ивана Кривошлыка;
  • улица Гагарина – улица Тренерская;
  • переулок Гагарина – переулок Хазарский;
  • улица Героев Труда – улица Непокоренных;
  • улица Дружбы Народов – улица Соборности Украины;
  • переулок Кантемира – переулок Приветливый;
  • улица Кромская – улица Цетинская;
  • въезд Ладыгина – въезд Левка Боровиковского;
  • переулок Ладыгина – переулок Леонида Ушкалова;
  • улица Лермонтовская – улица Майка Йогансена;
  • улица Чайковская – улица Михаила Семенко;
  • улица Солнечногорская – улица Архипа Люльки;
  • улица Труфанова – улица Дегтярная;
  • улица Братская – улица Александра Гурова;
  • въезд Братский – въезд Александра Плитаса;
  • проезд Братский 1-й – проезд Костя Реутова;
  • проезд Братский 2-й – проезд Ивана Липы;
  • улица Шолохова – улица Сергея Параджанова;
  • улица Яблочкина – улица Аллы Горской;
  • переулок Яблочкина – переулок Веры Холодной;
  • переулок Бакунина – переулок Добропольский;
  • улица Доватора – улица Валерия Романовского;
  • переулок Доватора – переулок Миндальный;
  • улица Лысенко – улица Николая Лысенко;
  • улица Новодаргомыжская – улица Елены Якубы;
  • улица Свирская – улица Юрия Колларда;
  • проспект Гагарина – проспект Аэрокосмический;
  • переулок Достоевского – переулок Мулярский;
  • улица Ермаковская – улица Родины Ковалевских;
  • улица Красноградская – улица Николая Зерова;
  • улица Никитина – улица Игоря Малицкого;
  • улица Актюбинская – улица Ханченковская;
  • переулок Кустанайский – переулок Иосифа Тимченко;
  • проезд Кустанайский – проезд Люмьеровский;
  • переулок Малышева – переулок Алексея Сурина;
  • переулок Шолохова – переулок Муравский;
  • улица Костичева – улица Сергея Тимошенко;
  • улица Суздальские Ряды – улица Гостинный Двор;
  • переулок Беринговый – переулок Григория Сосидки;
  • улица Малышева – улица Алексея Сурина;
  • улица Есенина – улица Александра Олеся;
  • улица Макаренко – улица Рекреационная;
  • улица Толбухина – улица Владимира Пасечника.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове вечером четверга, 25 июля, закончилась самая длинная с начала полномасштабной войны воздушная тревога. Она длилась более двух суток.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!