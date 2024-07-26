В Харькове дерусифицировали три станции метро и около полусотни улиц: перечень
В Харькове власти переименовали 51 топоним – три станции метро и 48 улиц. После заседания рабочей группы военной администрации области распоряжение о переименовании подписал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, в рабочую группу вошли "представители общественности, ученые, историки и краеведы университетов, органов местного самоуправления и начальник Северо-Восточного межрегионального отдела Украинского института национальной памяти". Рабочая группа провела девять заседаний.
Общая практика: переименованием в городах занимается исполнительная власть местных органов самоуправления. Однако Синегубов напомнил, что это переименование произошло по закону "Об осуждении и запрещении пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".
"Отмечаю, что ОВА имеет полномочия переименовать только те топонимы, которые подпадают под действие соответствующего Закона. Осуществить переименование всех улиц не в нашей компетенции", – отметил Синегубов.
Согласно подписанному распоряжению, в Харькове переименовали станции метро:
- "Проспект Гагарина" на "Левада";
- "Героев труда" на "Салтовская";
- "Завод имени Малышева" на "Заводская".
Также новые названия получили 48 улиц, переулков и бульваров в Харькове:
- бульвар Грицевца – бульвар Дмитрия Антоновича;
- улица Грицевца – улица 92-й бригады;
- переулок Дарьяльский – переулок Закарпатский;
- улица Тархова – улица Михаила Комарова;
- улица Рыбалка – улица Бригады Хартия;
- улица Шумилова – улица Ивана Кривошлыка;
- улица Гагарина – улица Тренерская;
- переулок Гагарина – переулок Хазарский;
- улица Героев Труда – улица Непокоренных;
- улица Дружбы Народов – улица Соборности Украины;
- переулок Кантемира – переулок Приветливый;
- улица Кромская – улица Цетинская;
- въезд Ладыгина – въезд Левка Боровиковского;
- переулок Ладыгина – переулок Леонида Ушкалова;
- улица Лермонтовская – улица Майка Йогансена;
- улица Чайковская – улица Михаила Семенко;
- улица Солнечногорская – улица Архипа Люльки;
- улица Труфанова – улица Дегтярная;
- улица Братская – улица Александра Гурова;
- въезд Братский – въезд Александра Плитаса;
- проезд Братский 1-й – проезд Костя Реутова;
- проезд Братский 2-й – проезд Ивана Липы;
- улица Шолохова – улица Сергея Параджанова;
- улица Яблочкина – улица Аллы Горской;
- переулок Яблочкина – переулок Веры Холодной;
- переулок Бакунина – переулок Добропольский;
- улица Доватора – улица Валерия Романовского;
- переулок Доватора – переулок Миндальный;
- улица Лысенко – улица Николая Лысенко;
- улица Новодаргомыжская – улица Елены Якубы;
- улица Свирская – улица Юрия Колларда;
- проспект Гагарина – проспект Аэрокосмический;
- переулок Достоевского – переулок Мулярский;
- улица Ермаковская – улица Родины Ковалевских;
- улица Красноградская – улица Николая Зерова;
- улица Никитина – улица Игоря Малицкого;
- улица Актюбинская – улица Ханченковская;
- переулок Кустанайский – переулок Иосифа Тимченко;
- проезд Кустанайский – проезд Люмьеровский;
- переулок Малышева – переулок Алексея Сурина;
- переулок Шолохова – переулок Муравский;
- улица Костичева – улица Сергея Тимошенко;
- улица Суздальские Ряды – улица Гостинный Двор;
- переулок Беринговый – переулок Григория Сосидки;
- улица Малышева – улица Алексея Сурина;
- улица Есенина – улица Александра Олеся;
- улица Макаренко – улица Рекреационная;
- улица Толбухина – улица Владимира Пасечника.
Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове вечером четверга, 25 июля, закончилась самая длинная с начала полномасштабной войны воздушная тревога. Она длилась более двух суток.
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