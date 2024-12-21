В Харькове был запущен автобус быстрого реагирования на обстрелы: как он будет работать. Фото

В Харькове начал работать автобус быстрого реагирования для оказания помощи людям, пострадавшим во время обстрелов. Свою первую миссию он выполнил вечером 20 декабря, когда вражеский беспилотник атаковал Салтовский район.

Видео дня

Об этом сообщает Харьковский городской совет в Telegram. Этот автобус служит пунктом обогрева и временным убежищем для пострадавших.

Мэр Игорь Терехов отметил, что транспортное средство будет использоваться для оперативной поддержки жителей города в экстренных ситуациях после атак.

"Этот автобус мы получили как гуманитарную помощь от наших партнеров и переоборудовали для нужд харьковчан. Он оснащен генератором, здесь очень тепло, есть возможность выпить горячие напитки. В случае необходимости автобус может доставить людей в общежития или другие места", – отметил городской глава Игорь Терехов.

Ранее сообщалось, что в Харькове вечером 20 декабря прогремели взрывы, прилеты были в Салтовском и Киевском районах. Общее количество пострадавших – не менее восьми человек.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия в ночь на 21 декабря устроила новую воздушную атаку на Украину. Силы ПВО сбили 57 вражеских беспилотников. Еще 56 БпЛА не достигли целей, они были локационно утрачены.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!