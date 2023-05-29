В ГПСУ ответили, есть ли в Украине запрет на выезд за границу для 17-летних юношей

Ряд новостных ресурсов запустили "сенсацию" о том, что из Украины якобы не будут выпускать 17-летних мужчин. В Государственной пограничной службе были вынуждены отреагировать на дезинформацию, которая хаотично сеет панику среди населения.

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По словам представителей официального ведомства, подобные информационные "вбросы" не были проверены и достоверными не являются. Согласно закону о военном положении, до его окончания за границу не могут выехать граждане Украины мужского пола и призывного возраста, а именно от 18 до 60 лет.

"На 17-летних юношей эти ограничения не распространяются", – подчеркивают в ГПСУ.

Украинское руководство в очередной раз призывает общество быть рассудительными при получении информации, не доверять всему, что появляется в эфире, и ссылаться только на официальные ведомства. Во время военных действий на фронте в тылу не стоит забывать об ожесточенной информационной войне.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине запущено электронное приложение єЧерга, где украинцы, планирующие выехать за границу в условиях военного положения, вносят свои данные для ГПСУ. С июля 2023 года возможность выехать через 16 пунктов пропуска появится у автобусов, а с августа, используя систему, смогут выезжать и автомобилисты.

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