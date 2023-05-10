В Украине заработала электронная очередь пересечения границы: кого это касается

Электронный сервис "єЧерга" запустил запись для украинцев, которые намерены пересечь государственную границу. С июля 2023 года возможность выехать через 16 пунктов пропуска появится у автобусов, а с августа, используя систему, смогут выезжать и автомобилисты.

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Об этом сообщается в пресс-службе Министерства внутренних дел. Контроль за выездом будет осуществляться пограничниками в онлайн-режиме.

"Записаться в "єЧергу" можно на сайте или через мобильное приложение. После этого необходимо приехать на пункт пропуска в указанное время, пройти проверку и пересечь границу", – указано в сообщении.

Встать в электронную очередь можно по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, на границе Украины и Польши в пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск", вероятно, будет разблокировано движение авто. Украинская сторона пошла навстречу польским водителям, которые организовали забастовку, и ожидает ответного решения. На данный момент на границе скопилось около 5 тыс. авто.

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