'В Гостомеле пылало все': история в Музее 'Голоса Мирных' Фонда Ахметова

Ольга Смолянчук – депутат Гостомельского совета. Она оставалась в городе на протяжении всего времени враждебной оккупации и своими глазами видела зверства россиян. Дети и взрослые месяц находились в бесчеловечных условиях, город пылал... Свою историю Ольга доверила Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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"С 24 февраля Гостомель был оккупирован и обстреливался Россией. Зашли российские войска, высаживали десанты, заезжали танки. Коридоров не давали. Выезжавших самостоятельно расстреливали. Даже машины, где было написано "Дети"", - рассказывает Ольга.

Жители Гостомеля видели все своими глазами: как бомбили из самолетов, как стреляли танки, как выгоняли людей из домов, как убивали... Труднее всего было не знать, как долго будет продолжаться ужас.

"Ты выходишь на улицу и даже не можешь вдохнуть воздух, потому что все вокруг горит. Ночью все настолько пылало в Гостомеле, что нам казалось, будто мы вышли днем", - делится Ольга.

Очень тяжело ей было смотреть на оставшихся в оккупации детей: они пугались, кричали. А некоторые дети только родились — в окружении огня и под звуки взрывов... Убегая, враг оставил после себя разбитые дома, улицы и парки, уничтожены предприятия. Но жизнь продолжается: сейчас в Гостомель уже вернулось 85% жителей. Город постепенно восстанавливается.

"Мы понимаем, что это долгий путь. И надеемся, что больше не придется переживать такое наступление", - говорит Ольга. Смотрите и слушайте ее историю по ссылке bit.ly/3JaAULG

История Ольги вошла в архив Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив Музея насчитывает более 60 000 историй.

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