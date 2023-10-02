'В горе и отчаянии мама, жена и дети': в боях за Украину погиб защитник с Харьковщины. Фото

На Харьковщине в День защитников и защитниц вспоминали земляков-Героев, отдавших свою жизнь за мирную жизнь и свободу Украины. Среди них – нацгвардеец Александр Завгородний, погибший на Запорожском направлении.

Мужчина в течение месяца считался пропавшим без вести, а десять дней назад вернулся домой "на щите". О защитнике рассказали в Золочевском поселковом совете (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что Александр Николаевич Завгородний, 1971 года рождения, был родом из села Чепели.

После полномасштабного вторжения врага он встал на защиту родного края и всей страны. Служил в бригаде оперативного назначения "Спартан" имени полковника Петра Болбочана (Национальная гвардия). Мужественно отстаивал свободу и независимость государства, был настоящим патриотом и отважным воином.

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С 13 августа нацгвардейца объявили пропавшим без вести. У его мамы, жены и детей оставалась надежда увидеть его в живых. К сожалению, этого не произошло: в конце сентября пришло подтверждение гибели воина. Его жизнь оборвалась на Запорожском направлении – в боях возле села Работино.

Александру Завгороднему навеки осталось 52 года. Защитника похоронили 22 сентября в его родном селе.

"Защищая Украину, он до конца остался верен присяге. Скорбим вместе с родными и односельчанами, склоняем головы в скорби. Светлая память каждому, кто отдал жизнь за Украину", – отметили в громаде.

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях за независимость родной страны в 2022 году погиб снайпер Александр Завгородний, 20 лет проживший в Ирландии. Мужчина родом из сумской Ахтырки не мог оставаться в стороне, когда в Украину ворвался агрессор, и отправился защищать ее.

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