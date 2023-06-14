Я хотел бы видеть Россию, как доброго соседа - сильной, богатой, дружелюбной, миролюбивой страной, соблюдающей договоренности, международные правила и законы.

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Или мертвой. Изолированной. Пожирающей саму себя.

К сожалению, на первый вариант шансов нет.

Приходится сопоставлять свои мечты с реальностью.

Они будут убивать гражданских, чтобы мы каждую ночь жили в страхе, что в наш дом прилетит "Калибр".

Они будут превращать свою хваленную армию в банду уголовников, приводя содержание в соответствие со стратегическими задачами.

Они будут врать миру, своему народу и даже самим себе, в жалких попытках оправдать свои преступление и агрессию.

Но они никогда не станут нормальными.

Наблюдая за ними все чаще не могу найти ответ на тривиальный вопрос: как мы вообще могли жить вместе? Ну, как?!!

Как могла быть общая история проживания, общие семьи, общие победы и поражения, общие могилы, когда из общего только две руки, две ноги, туловище и голова? Как можно так бережно хранить общество от прогресса, эволюционных изменений, от нравственного роста? Как можно оставаться средневековыми в мире, где давно наступил 21 век?

И нет ответа.

У нас тоже полно средневековья, об этом отдельно, но мы несравненно дальше от скреп, крепостничества и тьмы. У нас есть шанс или провалиться в их мир и сгинуть там навсегда, или выбраться из водоворота.

Шанс, который важно не упустить. Не отдать им, как уже было в истории.

И я надеюсь, что больше так не будет.