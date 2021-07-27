В Германию на лечение отправили раненых на Донбассе бойцов ВСУ. Фото и видео

В Германию отправили 15 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Для этого за ними прислали немецкий самолет со специальным медицинским оборудованием.

Об этом говорится в сюжете ТСН 27 июля. На месте украинских защитников обследуют и назначат необходимое лечение (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Полковник медицинской службы Бундсвера Геральд Фишер уточнил, что некоторым бойцам придется остаться в Германии на несколько месяцев, вплоть до года.

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Он заверил, что врачи приложат максимальные усилия для восстановления раненых.

В то же время заместитель главы Минобороны Украины Анатолий Петренко добавил, что Германия также оказывает помощь военным госпиталям в нашей стране. Ее размер уже превысил 10 миллионов евро.

Кроме того, более 30 украинским специалистам предоставили возможность пройти стажировку в немецких медучреждениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 июля на Донбассе вооруженные формирования России обстреляли позиции ВСУ, в результате чего ранения получили семеро защитников Украины, в том числе пять женщин.