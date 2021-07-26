Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранены семь бойцов – штаб ООС

В понедельник, 26 июля, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе армия оккупантов открыла огонь в нарушение договоренностей о "режиме тишины". В результате семеро украинских военных получили серьезные ранения, среди них – пять женщин-военнослужащих.

Об этом сообщил штаб ООС на Facebook. Командование ВСУ отметило, что российские наемники использовали тяжелую артиллерийскую технику, которая запрещена в рамках Минских соглашений.

Все раненые бойцы личного состава были госпитализированы. Врачи указали, что трое защитников получили осколочные ранения в результате обстрела, еще четверых спасают от последствий боевых травм (тяжелое состояние психики после ожесточенных боев, которые происходят поблизости с пострадавшим. – Ред.).

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"Состояние здоровья одного военнослужащего – тяжелое, одного – средней степени тяжести, у пятерых – удовлетворительное. В ответ на обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открыли огонь", – доложило командование.

Редактор издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов отметил, что враг вел обстрел по командному пункту ВСУ, расположенному в значительной удаленности от передовой линии. Это свидетельствует о высокой зоне досягаемости артиллерии оккупационных войск и Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) во главе с президентом должен в экстренном порядке заняться решением этой проблемы.

"Очевидно, что командные пункты других украинских батальонов и бригад в зоне досягаемости российской артиллерии могут стать следующими целями обстрелов", – указал Бутусов у себя в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, с утра 26 июля двое украинских бойцов уже получили ранения из-за нарушения оккупантами договоренностей, достигнутых в рамках "нормандского" саммита. Сейчас военные медики борются за их жизнь.