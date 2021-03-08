В Генштабе назвали фейком информацию о создании ЛГБТ-подразделения в ВСУ

В Генеральном штабе опровергли информацию о создании в Вооруженных силах Украины ЛГБТ-подразделений, которая появилась на днях.

Об этом пишет "24 канал" со ссылкой на спикера ведомства Богдана Сеника, который отметил, что такие вещи создаются для разгона "зрады".

Так, на Facebook-странице "Военные ЛГБТ и наши союзники" в субботу, 6 марта, было опубликовано сообщение о приглашении ЛГБТ+ людей подписать контракт с одной из мотопехотных частей ВСУ. Также там говорилось, что часть штата уже отобрана, но вакантные места еще есть.

Спикер Генштаба отметил, что их сайт сообщества размещен на серверах в Москве. В то же время Союз ветеранов войны с Россией обнародовал соответствующие скриншоты.

"Такие вещи создают специально для разгона "зрады", а кое-кто эту ахинею распространяет с целью дискредитации украинской армии", – сказал Сеник.

Он подчеркнул, что СБУ следует заняться расследованием в отношении этого.

В то же время на странице "Военные ЛГБТ и наши союзники" заявили, что сайт был создан художницей по их заказу на конструкторе Tilda, а сейчас он переустановлен на другом клиенте. Также там отметили, что Генштаб якобы не в курсе инициативы, а спикера якобы ввели в заблуждение.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пропагандисты, которые работают на российских оккупантов, начали активно распространять в сети фейки о якобы обстрелах населенных пунктов Донбасса со стороны ВСУ.