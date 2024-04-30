В Эстонии объяснили, будут ли высылать украинских мужчин призывного возраста с просроченными паспортами

В министерстве внутренних дел Эстонии заявили, что не планируют принудительную репатриацию граждан Украины. В ведомстве уточнили, что это касается и мужчин призывного возраста.

В то же время в МВД подчеркнули, что речь идет только об украинцах, законно проживающих на территории Эстонии. Об этом сообщает издание ERR.

По словам советницы отдела политики гражданства и миграции МВД Аннели Викс, у министерства внутренних дел нет плана принудительной репатриации законно проживающих в Эстонии граждан Украины, бежавших из-за войны. Также в ведомстве уточнили, что по состоянию на 26 апреля вид на жительство в Эстонии на основании временной защиты имели 6500 украинских мужчин в возрасте 18-60 лет.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что если граждане Украины мобилизационного возраста больше не смогут обменять свои просроченные паспорта на новые в посольстве Украины, то они лишатся возможности путешествовать.

"Отсутствие действующего проездного документа не ограничивает возможности подачи заявления на получение или продления вида на жительство. Действующий порядок также допускает идентификацию или подтверждение личности на основании других доказательств. Однако иностранец не может обратиться за визой при отсутствии действительного проездного документа", – отметила чиновница.

Ранее сообщалось, что Литва может помочь Украине вернуть мужчин с украинским гражданством призывного возраста, живущих за границей. Соответствующего мнения придерживаются литовский президент Гитанас Науседа и премьер-министр Ингрида Шимоните.

Как писал OBOZ.UA, ранее новое украинское законодательство о мобилизации прокомментировал министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас. По его словам, Литва пока не рассматривает конкретные меры в этом направлении, но внимательно наблюдает за решениями, которые примет Польша.

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