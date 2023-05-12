В ЕС выехали четыре миллиона граждан Украины: еврокомиссар рассказала, сколько из них учатся и работают

Приблизительно четыре миллиона граждан Украины, которые были вынуждены покинуть Родину из-за полномасштабного вторжения России, получили статус временной защиты в государствах-членах Европейского союза. Украинцы в ЕС находятся под эгидой Директивы о временной защите.

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Об этом сообщила европейский комиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, которая прибыла в Киев в четверг, 11 мая. Ее слова процитировало издание "Европейская правда".

ЙоХанссон отметила, что о размещении украинцев, находящихся в Европе из-за войны, она проинформировала министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, с которым провела переговоры в украинской столице.

Еврокомиссар сообщила, что работу в странах ЕС имеют более 700 тысяч граждан Украины, а около 450 тысяч детей учатся в колледжах или школах.

Она отметила, что Евросоюз готов принимать украинский народ, который вынужден выезжать из родной страны из-за начатой Россией полномасштабной войны.

"Это вызов, но мы справились. Украинцам, нуждающимся в убежище в ЕС, всегда рады", – подчеркнула Йоханссон.

Отметим, что в ходе переговоров с Клименко Илва Йоханссон одобрительно отметила работу правоохранительных органов нашей страны в условиях полномасштабной российской агрессии. Все детали визита еврокомиссара в Киев – в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, львиная доля украинских беженцев уже не вернется из ЕС. Уже сейчас украинцы активно интегрируются в европейский рынок труда и платят налоги. Это позволит увеличить ВВП стран, где больше всего беженцев из Украины, на 0,8-1,2%.

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