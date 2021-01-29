В ЕС разрешили использовать третью вакцину от коронавируса

Европейский лекарственный регулятор – Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило вакцину от коронавируса компании AstraZeneca к использованию на территории Евросоюза – это третий разрешенный здесь препарат для профилактики COVID-19.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации. Вакцина может использоваться для людей в возрасте от 18 лет.

Прививки препарата будут делать наряду с иммунизацией населения ЕС вакцинами производства компаний Pfizer/BioNTech и Moderna.

Всего Евросоюз планирует закупить вакцину AstraZeneca в объеме до 400 млн доз.

Препарат дается в виде двух инъекций в руку, вторая доза – от 4 до 12 недель после получения первой. Наиболее частые побочные эффекты этой вакцины обычно были легкими или умеренными и исчезли в течение нескольких дней после вакцинации, уточняется в сообщении.

Напомним, что первой в ЕС разрешили к использованию вакцину, разработанную немецкой компанией BioNTech и американским концерном Pfizer (21 декабря 2020 года), второй – американской компании Moderna (1 января 2021-го).

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Украина готова выкупить излишек вакцины от коронавируса у стран ЕС, чтобы как можно быстрее защитить своих граждан. Как сказал министр здравоохранения Максим Степанов, процедура для этого уже практически готова.

Также он заявил, что в Украине принят план вакцинации, согласно которому в 2021-2022 годах прививками от COVID-19 должны охватить не менее 50% украинцев.