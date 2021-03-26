В эфире Шустера показали трогательную переписку о пересадке органов

Родные написали слова благодарности сыну 44-летнего Алексея, органы которого помогли спасти жизни четверых человек несколько недель назад в Запорожье.

Переписку показали в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 26 марта (чтоб посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Это мой отец. Горжусь, что он нем так говорят. Он ушел от нас как герой. Я не жалею ни капли о том, что моя семья дала добро (на пересадку органов – прим.ред.). Его сердце бьется, а значит его частичка живет с нами дальше", – написал сын донора в комментариях под прошлым выпуском программы.

В ответ он получил благодарность от людей, чьи родственники получили новые органы.

"Спасибо вам огромнейшее. Сердце вашего папы бьется у моего брата. Мы молимся за всех, кто причастен к этому событию. Я желаю вашей семье всех земных благ и крепкого здоровья", – написала Елена Адамова.

Переписка с сыном мужчины, органы которого спасли четыре жизни.

Еще одна женщина – Яна – добавила: "Ваш отец подарил жизнь моему отцу, он нуждался в пересадке печени. Я очень благодарна вам и вашей семье за то, что дали возможность жить моему отцу. Ваш отец действительно герой, и теперь его частичка продолжает жить. Это огромное чудо. Вечная память вашему отцу! Дай Бог здоровья вам и вашей семье".

Переписка с сыном мужчины, органы которого спасли четыре жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье с 15 на 16 марта хирурги провели уникальные операции по пересадке органов (сердца, почек и печени) умершего человека четырем пациентам. Руководил бригадой директор Института сердца Министерства здравоохранения Борис Тодуров.