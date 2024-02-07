В ДТЭК рассказали, как помогают ветеранам адаптироваться при возвращении на работу

Компания ДТЭК работает над инклюзивными проектами, чтобы помочь ветеранам вернуться на работу и в гражданскую жизнь.

Об этом в интервью KPMG заявила директор по устойчивому развитию ДТЭК Елена Семич.

Она пояснила, что в настоящее время отдельной и важной работой компании является адаптация уже вернувшихся с фронта ветеранов.

"Возвращение ветеранов с войны – это уже наше настоящее, которое невозможно без равенства, уважения и благодарности", – сказала Семич.

В общей сложности ДТЭК уже реализовал 182 проекта с элементами инклюзивности, чтобы упростить возвращение ветеранов на работу и в гражданскую жизнь.

Также компания принимает участие во всех тематических мероприятиях и активностях как на уровне страны, так и локально в общинах. Это позволяет видеть актуальную картину, понимать тренды, слышать практики других бизнесов и перенимать что-нибудь для себя.

"Ветераноцентричность состоит из смены обществом восприятия ветеранов, перестройки и адаптации процессов под интересы ветеранов, а не наоборот. Фундаментом этого является закрепление в обществе ощущения гордости и искреннего уважения к ветеранам", – подчеркнула Семич.

Ранее ДТЭК вошел в топ лучших работодателей для ветеранов.